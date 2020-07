Coronel da reserva é o escalado para revisar normas sobre armas no país

Campoi é considerado autoridade quando o assunto é arma e a legislação correlata (foto: Facebook/Reprodução)

O governo federal escalou um coronel da reserva do Exército para ajudar na elaboração de normas para o setor armamentista, com a finalidade de evitar novas reviravoltas. Valdir Campoi Junior, instrutor de armamento e tiro, foi nomeado como assessor na Secretaria-Geral da Presidência para revisar atos relacionados aos chamados CACs –– colecionadores, atiradores e caçadores.









Campoi é instrutor de armamento e tiro, com experiência de mais de 28 anos em armas e munições. Nomeado em maio deste ano, ele vai auxiliar o ministro Jorge Oliveira, secretário-geral da Presidência. Considerado uma autoridade no assunto por militares e atiradores, com atuação dentro e fora dos quartéis.





Sua missão será a de avançar nas pautas armamentistas, sendo as principais funções revisar os atos normativos, sobretudo os relacionados à posse e ao porte de armas de fogo pelos cidadãos, e normas referentes aos CACs.



Campoi também deverá manter diálogo com o Ministério da Defesa, o Comando do Exército, o Ministério da Justiça e a Polícia Federal, para poder avançar nas pautas armamentistas.





O militar é autor de dois livros sobre o tema e foi árbitro nos Jogos Pan-Americanos em 2007. Antes estava no Gabinete de Segurança Institucional.