Eleições 2020: Macapá vota para prefeito e vereadores neste domingo

Macapá, capital do Amapá, finalmente vai às urnas eleger o próximo prefeito (foto: Wikimedia commons)

Candidatos àde Macapá (AP) já votaram na manhã deste, última capital a ir às urnas após o apagão no estado do Amapá ter adiado o pleito. João Capiberibe, conhecido como Capi, do PSB, foi o primeiro a votar, por volta das 9 horas. A candidata Patrícia Ferraz, do Podemos, votou na sequência, às 9h45, acompanhada do filho e partidários, conforme informações do portal G1.Depois do apagão, a última etapa das eleições municipais no Brasil é marcada por filas em alguns locais de votação. Estão aptos a votar um total de 292.718 eleitores. O horário de votação é das 7 horas às 17 horas, conforme horário ampliado em meio à pandemia e que foi implantado em todo o Brasil.Dezconcorrem à prefeitura de Macapá neste domingo.A última pesquisa Ibope, divulgada na sexta-feira, (4/12), apontou Josiel Alcolumbre (DEM), irmão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, na liderança, com 28% das intenções de voto.Na sequência, aparece Dr. Furlan, do Cidadania, com 14%. Ele está empatado tecnicamente com Patrícia Ferraz, do Podemos, e Capi, do PSB, que já votaram neste domingo. Cirilo Fernandes (PRTB) teve 10% das intenções de voto, Guarany (PSL), 9%, e Paulo Lemos (PSOL), 7%.A pesquisa do Ibope tem margem de erro de 4 pontos porcentuais, para mais ou para menos. Feita entre os dias 1 e 3 de dezembro, ouviu mais de 600 eleitores e tem índice de confiança de 95%. Está registrada na Justiça Eleitoral AP-01464/2020.Se nenhum dos candidatos obtiver hoje a maioria dos votos, a cidade de Macapá terá segundo turno, no dia 20 de dezembro, às vésperas do Natal. Ontem, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, defendeu a segurança das eleições municipais de Macapá.