Maia: 'Governo está obstruindo a pauta econômica'

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), demonstrou insatisfação com o governo de Jair Bolsonaro por causa da intenção de tentar travar a aprovação da reforma tributária. O parlamentar critica o presidente da República de não viabilizar a pauta por motivos políticos.

Essa reforma é a mais importante, de forma disparada, para melhorar a competitividade das empresas brasileiras. — Rodrigo Maia (@RodrigoMaia) December 3, 2020

“Se esta informação for verdadeira, fica claro que o próprioestá obstruindo a pauta econômica. E, com a intenção de me prejudicar, no fundo vai prejudicar milhões de brasileiros”, afirmou Maia, citando uma reportagem que dizia que o Planalto trava a reforma tributária para evitar sua vitória . “Essa reforma é a mais importante, de forma disparada, para melhorar a competitividade das empresas brasileiras”, completou.