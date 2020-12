Morre ex-deputado Leonardo Moreira, dono de castelo herdado do pai

Castelo construído pelo pai do ex-deputado Leonardo Moreira (foto: Reprodução/Facebook)

]O corpo do ex-deputado estadual e empresário Leonardo Moreira está sendo velado na manhã desta terça-feira (1º/12), na Igreja de Santa Bárbara, em, na Zona da Mata.Leonardo morreu aos 46 anos e o enterro está programado para as 16h desta terça-feira, no cemitério de Carlos Alves.Leonardo estava internado há 43 dias, no, em Juiz de Fora, onde se submeteu a uma cirurgia de apêndice após infecção. De acordo com o atestado de óbito, a causa mortis foi umfulminante.O ex-deputado e empresário deixa esposa e três filhos - um de 20 anos e duas, de 19 e 18 anos-, além de um irmão.Leonardo é filho do também ex-deputado Edmar Moreira, que ficou conhecido nacionalmente em função da construção de um castelo De acordo coma família, depois de sofrer um AVC há quatro anos, o ex-deputado encontra-se acamado desde então e, portanto, não terá condições de receber a notícia da morte do filho.