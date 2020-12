''Deu um tiro no saco'', veja essa e outras reações ao novo cargo de Moro

(foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

A confirmação de que o ex-ministro da Justiça Sergiovai atuar como sócio-diretor da consultoria norte-americana Alvarez & Marsal gerou inúmeras críticas, que desta vez não vieram apenas dos partidos de oposição ou críticos da operação, da qual Moro foi juiz.

Mesmo para aliados, Moro errou ao se aliar a uma empresa que atua como administradora judicial do Grupo, empreiteira que foi condenada por Moro por mais de uma vez no âmbito da Lava- Jato.

O senador Major Olimpio (PSL-SP), um de seus principais defensores, não mediu palavras para expressar o quanto achou errada a decisão do ex-ministro. "Não conheço os termos, mas acho que ele deu um tiro no próprio saco e não no pé. As sequelas são piores", disse o parlamentar ao site UOL.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), usou de ironia ao ser perguntado sobre Moro e uma possível candidatura em 2022: "Agora o Moro é consultor de uma empresa que inclusive, pelo que vi no jornal, presta serviço para a Odebrecht. Acho que ele já está encaminhado no setor privado", afirmou Maia.

Além de críticas, Moro deve ainda ter de se explicar para a Ordem dos Advogados do Brasil. O Conselho Federal da OAB anunciou que deve notificá-lo, pedindo esclarecimentos sobre seu novo trabalho.

Veja outras reações ao novo trabalho de Moro

Ciro Gomes, ex-governador do Ceará: "Malandrão! Sérgio Moro agora é sócio-diretor da empresa que trabalha na defesa da Odebrecht, empreiteira investigada pela Lava Jato. Mais uma vez, Moro fica sob a luz difusa do abajur lilás com discursos de integridade e anticorrupção. O povo brasileiro está atento!"

Roberto Requião, ex-senador: "É tudo escancarado. A Odebrecht contrata uma empresa, que contrata Sérgio Moro, para trabalhar na sua defesa? Você ainda acredita nesta gente?"

Ivan Valente, deputado federal pelo PSol: "A OAB cobra esclarecimentos de Sergio Moro sobre novo emprego. Ele foi contratado pela consultora Alvarez Marsal, que atende a Odebrecht. Moro nega advocacia e conflito de interesse, mas depois da atuação parcial na Lavajato como juiz é escandaloso lucrar na zaga no mesmo jogo."

"A contratação de Moro fecha o ciclo de uma prática comum de atuação dos interesses dos EUA no mundo. Exemplo disso ocorreu no Iraque, quando após a Segunda Guerra do Golfo, as empresas norte-americanas passaram a operar as grandes obras do país."