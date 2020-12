Bolsonaro se encontra com presidente do Paraguai em Foz do Iguaçu nesta terça

(foto: JOTA)

Depois de retomar na segunda-feira, 30, as relações diplomáticas com a Argentina, o presidente da República,, vai se encontrar nesta terça-feira, 1º de dezembro, com o chefe de Estado do Paraguai, Mario Abdo Benítez.O encontro ocorre em Foz do Iguaçu, no Paraná, durante visita às obras da Ponte da IntegraçãoA ponte entre os dois países é uma obra do governo federal, com gestão do governo do Paraná e recursos daO diretor-geral brasileiro da usina de Itaipu, general Joaquim Silva e Luna, e o governador do Estado, Ratinho Junior (PSD), também devem participar do encontro.A partir de 12 horas, os dois presidentes terão uma reunião de trabalho e, em seguida, farão uma declaração conjunta à imprensa.Bolsonaro deve retornar à Brasília ainda nesta terça, com previsão de chegada por volta das 18 horas.