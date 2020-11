Delegado Pazolini, do Republicanos, leva disputa em Vitória

O candidato do Republicanos à prefeitura de Vitória, Lorenzo Pazolini, foi eleito neste domingo, 29, com 58,50% dos votos válidos. O concorrente, João Coser (PT), teve 41,50%. O número de brancos e nulos chegou a 10.574 (5,69%) e as abstenções foram 62.209 (26,27%). Em todo o município de Vitória, 251.464 eleitores estavam aptos a votar no segundo turno.



Lorenzo Pazolini tem 38 anos e é casado. Formado em Direito, é delegado de polícia e foi titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). Foi eleito deputado estadual em 2018.



Em junho, junto com outros cinco parlamentares, Pazolini "invadiu" o Hospital Estadual Dório Silva, em Serra, também no Espírito Santo, local referência no tratamento da covid no Estado. Os deputados foram motivados por uma fala de Bolsonaro nas redes sociais, que negava a gravidade da doença e incentivava a invasão de hospitais para checar a ocupação.



Pazolini também fez parte de grupo criado pela ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, de quem é aliado, para tentar impedir que uma criança de 10 anos, grávida após estupro, abortasse. O caso ganhou enorme repercussão e a menina teve de passar pelo procedimento em outro Estado.



Outras cidades



Outros três municípios também tiveram segundo turno no Espírito Santo. Em Serra, Sérgio Vidigal (PDT) foi eleito com 54,9% dos votos válidos. Em Cariacica, quem assumirá a prefeitura em 2021 é o deputado Euclério Sampaio (DEM), que venceu a eleição com 58,69%. Já Vila Velha escolheu o atual vereador Arnaldinho Borgo (Podemos) com 69,03% dos votos.



O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) divulgou ontem que em todo o Estado foram substituídas 376 urnas eletrônicas. Já a Secretaria Estadual de Segurança Públicas (Sesp) informou que recebeu 18 denúncias no órgão e que a Polícia Militar prendeu cinco pessoas, três delas por boca de urna.

