Eleições 2020: Edmilson Rodrigues (Psol) vence Delegado Eguchi e é o novo prefeito de Belém

O deputado federalé o novo prefeito de Belém. O candidato do Psol levou a melhor diante do(Patriota) comdos votos, contrado adversário. Isso comdas urnas apuradas. Rodrigues voltará a chefiar o Executivo municipal depois de 16 anos, quando exerceu o seu segundo - e até então - último mandato na capital do Pará. Na época, Edmilson era filiado ao Partido dos Trabalhadores (PT).

Edmilson Rodrigues, que foi prefeito entre 1996 e 2004, foi um dos dois candidatos do Psol a chegar no segundo turno na corrida por uma prefeitura. O outro foi Guilherme Boulos, em São Paulo. Durante a campanha, Rodrigues ganhou apoio de vários artistas, como as paraenses Fafá de Belém e Gaby Amarantos, além da modelo Gretchen e do ator Marcelo Serrado. O novo prefeito de Belém promete abrir diálogo com todas as classes da sociedade.