TRE-RJ informa que 131 urnas tiveram problemas

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) informou que, até as 13h30, 131 urnas eletrônicas apresentaram problemas e tiveram que ser substituídas: 119 na capital, 9 em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, 2 em São Gonçalo e uma em Petrópolis, na região serrana.



Até agora, foram registrados seis casos de boca de urna, cinco em São João de Meriti, onde duas pessoas foram presas, e um em São Gonçalo.



Um pequeno incêndio foi registrado na Escola Municipal Manuel de Abreu, na Pavuna, na zona norte, por causa de um problema no ar condicionado. O fogo foi debelado rapidamente e as seções eleitorais transferidas para outros locais dentro da mesma escola.