Ataques marcam últimos dias de campanha em João Pessoa

Os últimos dias da disputa para o segundo turno em João Pessoa foram marcados por ataques mútuos entre o ex-senador Cícero Lucena (Progressistas) e o radialista Nilvan Ferreira (MDB).



Lucena conta com apoio do atual governador João Azevêdo (Cidadania) e acusa seu rival de ligação com uma investigação de venda de roupas falsificadas.



O "outsider" Nilvan tem apoio oficial do senador José Maranhão (MDB) e do ex-senador Cássio Cunha Lima (PSDB) e ataca seu adversário falando sobre operação policial em que ele foi inocentado. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.