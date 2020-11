Em Aracaju, adversários deixam de participar de debates

A campanha eleitoral em Aracaju chega ao fim sem nenhum debate no segundo turno. O atual prefeito, Edvaldo Nogueira (PDT), chegou a confirmar presença em alguns programas, mas sempre desistiu.



Enquanto ele tem apoio do governador de Sergipe, Belivaldo Chagas (PSD), Danielle Garcia (Cidadania) é a aposta do senador Alessandro Vieira (Cidadania), que também é delegado.



Danielle tem questionado promessas que Nogueira fez em 2016 e não cumpriu.



O prefeito tem tentado mostrar sua gestão na pandemia de covid-19. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.