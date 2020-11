Saiba quem são os candidatos na disputa do segundo turno nas cidades de Minas

Marília Campos (PT) e Felipe Saliba (DEM) vão disputar o segundo turno em Contagem, que tem o segundo maior colégio eleitoral do estado (foto: Divulgação) urnas neste domingo (29/11) para o segundo turno das eleições de 2020. Dos nove municípios com mais de 200 mil eleitores no estado, Contagem, Juiz de Fora, Governador Valadares e Uberaba terão novo embate para a escolha do prefeito para os próximos quatro anos. Pelo menos 1,2 milhão de mineiros voltarão àsneste domingo (29/11) para o segundo turno das eleições de 2020. Dos nove municípios com mais de 200 mil eleitores no estado, Contagem, Juiz de Fora, Governador Valadares e Uberaba terão novopara a escolha dopara os próximos quatro anos.





Em Juiz de Fora, outra deputada federal, Margarida Salomão (PT),disputará a prefeitura contra Wilson Rezato (PSB), apoiado pelo prefeito Antônio Almas (PSDB). No turno, a petista obteve 39,46% dos votos contra 22,96%. Salomão disputou a eleição na cidade da Zona da Mata em 2008, 2012 e 2016, mas foi derrotada por Custódio Mattos e Bruno Siqueira, respectivamente.





Já o cenário em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, terá um confronto entre o prefeito e candidato à reeleição, André Merlo (PSDB), e Doutor Luciano (PSC). Curiosamente, ambos formaram a chapa vencedora nas eleições de 2016, mas depois partiram para lados opostos. No primeiro turno, Merlo teve 49.183 votos (38,27% do total), quase o dobro do adversário, que encerrou a disputa de primeiro turno com 24.823 (19,32%). Além de prefeito, André Merlo foi secretário de Agronegócio do Estado de Minas em 2013 e 2014, no governo de Antônio Anastasia.





Outra cidade que terá segundo turno será Uberaba. Vencedora do primeiro turno com 36,25% dos votos, Elisa Araújo (Solidariedade) vai encarar o ex-deputado estadual Tony Carlos, que terminou com 37.625 (24,99%). Sem experiência em cargo público, a arquiteta foi a primeira mulher a assumir a presidência da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) na Regional do Vale do Rio Grande.