Servidores vão receber a primeira parcela do 13° antes do Natal, diz Zema

Zema anunciou o pagamento de parte do benefício nas suas redes sociais (foto: Reprodução/Twitter) Romeu Zema (NOVO) anunciou, nesta sexta-feira (27), que a primeira parte do décimo terceiro salário dos funcionários públicos de Minas Gerais será pago no dia 23 de dezembro. Os servidores ativos e pensionistas receberão R$ 2 mil reais. O governador(NOVO) anunciou, nesta sexta-feira (27), que a primeira parte dosalário dos funcionários públicos de Minas Gerais seráno dia 23 de dezembro. Os servidores ativos e pensionistas receberão R$ 2 mil reais.









Dessa forma, 39% da folha de pagamentos será quitada antes do Natal, conforme o governo estadual. No dia 23 de dezembro, serão feitos 252 mil pagamentos, com custo total será de R$ 1,1 bilhão para o Estado.

Parcelas

Na publicação, o governador afirmou que as duas primeiras parcelas do salário dos funcionários públicos também será paga antes do natal. O primeiro valor será depositado a conta do servidor no dia 10 de dezembro e a segunda no dia 18.





Veja o vídeo na íntegra: