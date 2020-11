Mulher de vice de Covas diz que não se lembra das agressões relatadas em boletim de ocorrência

Ricardo Nunes e Regina Carnovale (foto: Redes Sociais/Reprodução) Regina Carnovale, mulher do vereador e candidato a vice da chapa do atual prefeito de São Paulo Bruno Covas (PSDB), Ricardo Nunes (MDB), mudou sua versão sobre a denúncia de violência doméstica contra o marido. Ela diz que não se lembra das agressões que relatou no boletim de ocorrência feito em 2011. doda chapa do(PSDB)(MDB), mudou sua versão sobre a denúncia de violência doméstica contra o marido. Ela diz que não se lembra das agressões que relatou no boletim de ocorrência feito em 2011.

"Sobre o boletim, eu estava em um momento difícil, muito sensível e acabei dizendo coisas que não são reais, tanto é que estamos juntos há mais de 20 anos, sendo que esse boletim foi feito em 2011, 9 anos atrás. Amo meu marido e vivemos com nossos filhos em perfeita harmonia", escreveu.





Regina Carnovale registrou um boletim de ocorrência contra o vereador em 18 de fevereiro de 2011, na 6ª Delegacia da Mulher, em Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo.





Obtido pelo jornal paulistano, o documento policial relata que ela disse aos policiais que havia vivido em união estável por 12 anos com Ricardo e que eles haviam se separado sete meses antes do registro "devido ao ciúmes excessivo".





"Inconformado com a separação, Ricardo Nunes não lhe dá paz, vem efetuando ligações proferindo ameaças, envia mensagens ameaçadoras todos os dias e vai em sua casa onde faz escândalos e a ofende com palavrões. Afirma a vítima que diante da conduta de Ricardo, está com medo dele", diz um dos trechos do boletim de ocorrência assinado por Regina.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.