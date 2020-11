Com COVID-19, estado de saúde da senadora Kátia Abreu ainda inspira cuidados

Senadora Kátia Abreu está internada desde a última segunda-feira (22) (foto: WIKIMEDIA cOMMONS)

O estado de saúde da senadora(PP/TO) ainda inspira cuidados. Diagnosticada com COVID-19 , a senadora continua internada nesta terça-feira (24) no Hospital Sírio Libanês , em São Paulo, sem previsão de alta.De acordo com a assessoria de imprensa da senadora, exames apontaram que o grau de comprometimento dosestá abaixo de 50%, o que é considerado gravidade moderada — até 25% significa baixa gravidade e acima dos 50%, alta gravidade.A senadora está tomando corticoide, antibióticos e anticoagulante. No hospital, ela está sendo acompanhada pelo marido e atendida pelo infectologista, que é seu eu médico há anos, segundo a nota divulgada.“Agradecemos o atendimento médico inicial em Palmas, feito pelo Dr. Rafael Nogueira (infectologista) e Dra. Fernanda (pneumologista), que foi de fundamental importância para o sucesso do tratamento. Rogamos a Deus que a vacina seja disponibilizada com urgência, para a proteção de todos nós. Pedimos, em especial, pela saúde de todos os brasileiros”, afirmou a senadora.A senadora foi internada no último domingo (22) no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Ela foi até a unidade após apresentar febre e exames de imagem constarem uma inflamação em um dos pulmões. A parlamentar anunciou que está com a COVID-19 na terça-feira (17). Ela não precisou de nenhum tipo de intubação e não está em Unidade de Terapia Intensiva.A informação de que ela estava infectada foi publicada pela própria parlamentar no Twitter. Ela disse que sentiu um mal estar e algumas dores nas costas. Kátia Abreu disse que realizou quatro testes na última semana porque três integrantes da equipe dela testaram positivo para a doença. Ela não especificou quem são estas pessoas e nem qual o estado de saúde delas.A senadora estava isolada na casa dela, em Palmas e foi a São Paulo em um voo particular. Em março, o filho dela, o ex-vereador Iratã Abreu, também testou positivo para a doença. Ele teteve sintomas leves e não apresentou febre.