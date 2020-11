Covas critica 'fake news' sobre divulgação de dados de covid-19

O prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Bruno Covas (PSDB), negou que o governo do Estado esteja esperando o resultado da eleição de domingo para anunciar mudanças no chamado Plano São Paulo, conjunto de metas que define se aumenta ou diminui restrições de circulação de pessoas devido ao coronavírus. Covas disse que se trata "fake news" que circulam na internet.



"Refutamos qualquer notícia de que estamos esperando a eleição para tomar essa ou aquela medida. Muitos estão disseminando a fake news de que estamos esperando a eleição para tomar essa ou aquela atitude", afirmou o tucano após participar de uma caminhada com apoiadores na região da Liberdade, no centro da cidade.



O segundo turno da eleição municipal que será disputado entre Covas e Guilherme Boulos (PSOL) ocorre domingo, 29, e o anúncio da fase do Plano São Paulo será feito, após adiamento, dia 30 - o plano é coordenado pelo governo estadual.



O candidato do PSDB minimizou o aumento de internações de pacientes com covid-19 em hospitais privados nas últimas semanas. "Não há nenhum número que aponte necessidade de qualquer ação mais ou menos drástica a partir de segunda feira da semana que vem", disse Covas.



Segundo o prefeito, a população da classe alta que se protegeu durante a pandemia voltou agora a sair de casa. Além disso, de acordo com ele, muitos pacientes do interior buscam hospitais da capital. "Os dados apontam para estabilidade em relação ao número de óbitos e de casos na cidade".