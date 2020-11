Eleição prefeito de Uberaba: Tony tem agenda mais intensa que Elisa nesta terça-feira (24)

Nesta terça (24) Tony tem dez compromissos e Elisa quatro, sendo três caminhadas pelos bairros de Uberaba (foto: Divulgação/Redes Sociais)

Tony Carlos inicia sua agenda às 7h, com visita à UBS Álvaro Guaritá; às 8h participa do programa do radialista Robson Quirino; às 9h tem gravação com a TV Integração; às 9h30 faz caminhada na avenida João XXIII. Já ao meio dia, ele participa de entrevista na Rádio 7 Colinas; às 13h cumpre gravação de material de campanha; às 17h realiza ‘vendaval’ no bairro Tutunas; às 18h30 participa do telejornal MG2 da TV Integração e por fim, às 20h, se reúne com liga de futebol da cidade.

Já Elisa Araújo, nesta quarta (24), participa de uma gravação de vídeo para horário eleitoral às 8h e três caminhadas (inícios às 13h, 15h30 e 18h) com apoiadores pelos bairros da cidade.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no primeiro turno Elisa obteve 36,25% dos votos, e Tony ficou com 24,99%. Eles vão disputar o segundo turno no dia 29 de novembro.

Perfil e propostas dos candidatos

Elisa Araújo tem 38 anos, é formada em Arquitetura e Urbanismo e especialista em gestão de negócios. Ela atua no setor industrial e foi a primeira mulher a assumir a presidência da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) - Regional Vale do Rio Grande. Seu vice é Moacyr Lopes (Solidariedade).

O plano de governo de Elisa Araújo apresenta “sete diretrizes de trabalho: políticas públicas com visão a longo prazo; redução do custo da máquina pública; eficiência e gestão qualificada; oportunidade e geração de emprego e renda; sustentabilidade; combate à corrupção; desburocratização e governo digital”, diz nota do Solidariedade.

Já Tony Carlos tem 54 anos e é jornalista e empresário. Já foi vereador de Uberaba por seis mandatos e deputado estadual por dois mandatos na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Sua vice é Teresinha Cartafina (PSDB).

Segundo informações do PTB Uberaba, seu plano de governo apresenta 11 eixos: gestão pública; saúde; defesa social e trânsito; desenvolvimento econômico; desenvolvimento social; agronegócio; infraestrutura; lazer e cultura; meio ambiente; saneamento; educação. “Entre as principais propostas estão a criação do "disque-corrupção" e gabinete itinerante; acabar com as filas para exames e cirurgias; criação da Gerência de Apoio ao Terceiro Setor (Gats); finalizar obras que estão paralisadas; incentivar o plantio de árvores na cidade; ampliação da captação de água para regularizar o abastecimento e criação do programa "Um computador por aluno".





