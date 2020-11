Boate onde senador acusado de estupro encontrou modelo é da mesma rede onde Mari Ferrer sofreu abuso

Depois que a notícia sobre a denúncia de estupro envolvendo o senadorviralizou na internet, o nome docasa noturna onde ele teria se encontrado com uma modelo, ficou entre os mais falados no. Essa não é a primeira vez que casos de abusos acontecem nas boates da rede. Entre eles, o caso da jovem modelo Mari Ferrer estuprada pelo empresário André Aranha em Florianópolis.

Nas redes sociais, as pessoas pedem justiça e pelo fechamento das casas noturnas da rede. Os internautas também apontam que a casa noturna, que é considerada de alto nível, tem uma política machista. Com os ingressos mais baratos para as mulheres, a lista de clientes do local só envolve homens muito ricos e poderosos, entre eles o filho do presidente jair Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP).