Bolsonaro admite alta de preços dos alimentos e culpa isolamento social

AM

Bolsonaro admitiu que os preços dos alimentos têm subido além do normal (foto: Agência Brasil/Reprodução) presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou nesta segunda-feira (23), em conversa com apoiadores em frente ao Palácio da Avorada, que a causa da alta nos preços dos alimentos é o isolamento social. A medida de proteção foi adotada durante a pandemia do novo coronavírus. (sem partido) afirmou nesta segunda-feira (23), em conversa com apoiadores em frente ao, que a causa daé o isolamento social. A medida de proteção foi adotada durante a pandemia do





“O pessoal aí tem reclamado do preço dos alimentos. Tem subido sim, além do normal. A gente lamenta. Também é uma consequência do ‘fica em casa’. Quase quebraram a economia”, explicou.





Segundo o presidente, a “situação não está fácil”. Ele ainda explicou que tem muitas coisas para fazer durante seu período no governo.









Bolsonaro afirmou que não pode ser apontado como culpado pela inflação dos alimentos e criticou o governo de São Paulo.

“Tem muita coisa errada, sabemos disso, mas a responsabilidade tem de ser apontada para quem de direito. Todo mundo aponta para mim essa questão dos preços dos alimentos. Estamos fazendo o possível para voltar à normalidade."

O comentário foi feito sobre o reajuste nas alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que passa a valer apenas no próximo ano.

O chefe do Executivo também disse que, caso o governo não tivesse implementado o auxílio emergencial, o Brasil estaria numa situação pior. “Se não tivéssemos feito o possível, como foi lá atrás, para ajudar pequena e microempresa, o auxílio emergencial, acho que estaria terrível a situação aqui no Brasil.”

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz