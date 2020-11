Eleições 2020: Em GO, Maguito tem 43,9% das intenções de voto e Vanderlan, 29,3%

Pesquisa do instituto Serpes contratada pelo jornal O Popular sobre as intenções de voto no segundo turno da eleição à prefeitura de Goiânia (GO) mostra que o ex-governador Maguito Vilela (MDB) mantém a liderança na disputa, com a preferência de 43,9% dos entrevistados. Seu adversário no próximo domingo (29), o senador Vanderlan Cardoso (PSD), ficou com 29,3% das respostas estimuladas.



Houve ainda 11,8% de indecisos e 15% que, hoje, anulariam o voto ou não compareceriam às urnas.



Traduzidos em votos válidos, os números indicam 60% para Maguito e 40% para Vanderlan.



No levantamento espontâneo, em que entrevistados respondem em quem votariam sem que lhes sejam apresentados os nomes dos candidatos, o emedebista ficou com 42,3% das intenções e o postulante do PSD, com 27,8%.



Além disso, 19,6% disseram que não votariam de jeito nenhum em Vanderlan, enquanto 13,5% rejeitam o nome de Maguito.



Em outro item do questionário, os eleitores entrevistados responderam qual dos dois adversários no pleito mais representa a continuidade em relação ao atual prefeito goianiense, Iris Rezende (MDB). Cinquenta e dois por cento acreditam que esse seja o caso de Maguito Vilela, 17,5% apontaram para Vanderlan Cardoso, 13,5% disse que nenhum deles se encaixa na descrição e 16,6% não souberam responder.



O instituto Serpes ouviu 601 eleitores de Goiânia (GO) entre 20 e 21 de novembro. A margem de erro é de até quatro pontos porcentuais para mais ou para menos. O nível de confiança do levantamento é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) sob o protocolo nº GO-07739/2020.