Revolução agrícola no Brasil foi realizada usando 8% das terras, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro disse ao grupo das 20 maiores economias do mundo (G20) que iria apresentar a "realidade dos fatos" sobre os dados ligados ao meio ambiente no País. Ele aproveitou o evento paralelo organizado pela presidência da Arábia Saudita sobre o tema para apresentar dados do Planalto.



Os demais líderes do G20 ouviram do presidente brasileiro que, nos últimos 40 anos, o País passou da condição de importador de alimentos para o patamar de um dos maiores exportadores agrícolas do mundo. Esse processo de transformação da agricultura nacional, de acordo com ele, resulta de décadas de inovação e desenvolvimento, incorporando grandes ganhos tecnológicos em eficiência e produtividade. "Hoje, nosso País exporta volume imenso de produtos agrícolas e pecuários sustentáveis e de qualidade. Alimentamos quase um bilhão e meio de pessoas e garantimos a segurança alimentar de diversos países", citou.



Bolsonaro também ressaltou que essa "verdadeira revolução agrícola" no Brasil foi realizada utilizando apenas 8% das terras domésticas. "Por isso, mais de 60% de nosso território ainda se encontra preservado com vegetação nativa", enfatizou. E disse ainda que, durante os "desafiadores meses da pandemia", a agropecuária brasileira se manteve ativa e crescentemente produtiva. "Honramos todos os nossos contratos", reforçou.



As preocupações em relação ao desmatamento no Brasil têm sido argumentos para que um acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia (UE) progrida. Há 20 anos em discussão, finalmente as partes chegaram a um consenso no ano passado, mas o documento precisa ser ratificado pelos 27 membros da UE e também os do Mercosul. A França tem sido um dos principais obstáculos ao tratado. "Tenho orgulho de apresentar esses números e reafirmar que trabalharemos sempre para manter esse elevado nível de preservação, bem como para repelir ataques injustificados proferidos por nações menos competitivas e menos sustentáveis", afirmou durante o encontro virtual.



O governo brasileiro vem sendo muito criticado por sua atuação em relação ao meio ambiente, mas Brasília acredita que as informações é que chegam equivocadas no exterior. Como vem registrando o Broadcast, o Itamaraty pediu a seus embaixadores e demais diplomatas no exterior que tivessem uma postura mais proativa em relação à imprensa internacional, para passar aos veículos de comunicação dados oficiais.