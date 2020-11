Joice e PSL anunciam voto em Covas; veja como ficam apoios no 2º turno

A deputada federal Joice Hasselmann (PSL), sétima colocada na disputa eleitoral em São Paulo, com pouco mais de 98 mil votos, anunciou nesta quinta-feira, 19, que ela e seu partido vão apoiar a candidatura do prefeito Bruno Covas (PSDB) no segundo turno. "O atual prefeito se comprometeu a incorporar a seu plano de governo diversas propostas do meu plano, entre elas a Lava Jato paulistana", diz Joice, em nota assinada em nome do diretório municipal da sigla.



Mais cedo, Covas havia recebido também o apoio do PSD, partido que lançou, no primeiro turno, a candidatura de Andrea Matarazzo, que terminou em oitavo, com pouco mais de 82 mil votos. Covas já tinha a maior aliança de partidos no primeiro turno, da qual fazem parte MDB e DEM, PP, PL, PSC e Pros. Na terça-feira, 17, o Republicanos, de Celso Russomanno, quarto colocado na eleição, com pouco mais de 560 mil votos, aderiu à campanha. Na quarta-feira, 18. foi a vez do Solidariedade.



Seu adversário, Guilherme Boulos (PSOL), recebeu na quarta-feira os apoios de PDT, que fazia parte da coligação de Márcio França (PSB), terceiro colocado, com pouco mais de 728 mil votos, e da Rede Sustentabilidade, que lançou Marina Helou, nona maior votação, com cerca de 22 mil votos. França e o PSB ainda não anunciaram qual será sua posição no segundo turno.



O candidato do PSOL já havia recebido endosso do PT e de lideranças do PCdoB, como o candidato Orlando Silva, que recebeu 12 mil votos. O partido espera montar uma frente que tenha o apoio de nomes conhecidos do eleitorado, como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Ciro Gomes (PDT) e Marina Silva (Rede).