Krenak é eleito vereador

O povo krenak, da aldeia de Resplendor, Leste de Minas, ainda comemora a vitória de Geovani Krenak, eleito vereador no domingo, pelo PSD, com 430 votos. No dia anterior à eleição, Geovani Krenak, em conversa com seu povo ao redor de uma fogueira, disse que, caso eleito, o mandato não seria seu, e sim de todo o povo krenak. Com um parente na Câmara Municipal de Resplendor, os krenakes acreditam que terão mais força para resolver as demandas existentes na aldeia, voltadas ao atendimento à saúde, ações de proteção ao meio ambiente, como a recuperação de nascentes, por exemplo. “O que não falta na aldeia é demanda”, comentou Shirley Krenak, irmã de Geovani.





A eleição de Geovani, segundo ele, vai fortalecer a cultura de seu povo. Ele disse que muitos ainda não conhecem a cultura krenak e, por isso, o seu mandato servirá para mostrar quem eles são. E como o mandato não é apenas dele, o vereador indígena Geovani Krenak conclamou seu povo a lutar por melhorias para todos. “Temos de nos fortalecer e nos organizar para trazer melhorias para o povo da aldeia e o povo de lá”, disse, se referindo a Resplendor. Grato à população de Resplendor, ele disse que vai trabalhar para todos. “Tenham a certeza, iremos lutar por melhorias para nossa cidade. Tivemos votos em todos os distritos, o que comprova que é nosso dever trazer melhorias para o município como um todo. Gratidão por cada voto, conversa, apoio que tivemos nesse processo eleitoral. Conquistamos novas amizades e parcerias”, disse.





Geovani Krenak tem 35 anos e é formado em design gráfico pela Universidade Vale do Rio Doce, de Governador Valadares. Ele sempre exerceu papel importante na defesa dos direitos do povo krenak, participando de eventos nas principais capitais brasileiras e no exterior.