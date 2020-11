Vice-prefeito eleito distribui dinheiro em comemoração em Pernambuco

(foto: Twitter/Reprodução)

No município de Joaquim Nabuco, estado do, o vice-prefeito eleito,, foi gravado distribuindo cédulas dede uma sacada em comemoração ao resultado das eleições no domingo (15). Veloso faz parte da chapa de, que se reelegeu com 52,32% dos votos.

Enquanto isso em Joaquim Nabuco, na Mata Sul de Pernambuco... Eraldo Veloso, o vice do prefeito Neto Barreto (PTB), joga dinheiro sacada para comemorar a reeleição. As urnas da cidade estão 100% apuradas. pic.twitter.com/BixmL8wbn3 %u2014 Emannuel Bento (@emannuelbento) November 16, 2020

No flagrante, é possível observar que pessoas sem máscaras correm em direção ao dinheiro e que Veloso, na companhia de apoiadores, estimula os eleitores a se aglomerarem para tentar garantir as notas atiradas no ar.

Veloso tem 53 anos, é empresário e declarou à Justiça Eleitoral um patrimônio de R$ 221 mil. Foi candidato a prefeito em 2016, mas foi derrotado na ocasião pelo atual companheiro de chapa, ficando em terceiro lugar na disputa com 15% dos votos.

