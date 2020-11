Eleições em Ibirité: só três dos 15 vereadores conseguem se reeleger

Dos 15 vereadores, apenas três voltarão às suas cadeiras em 2021 para novo mandato na Câmara Municipal de Ibirité (foto: Câmara Municipal de Ibirité/Divulgação) vereadores em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), mostrou a insatisfação da população, que, pelo voto, renovou em 80% os representantes na Câmara Municipal. Dos 15 vereadores, apenas três se reelegeram. O resultado da eleição 2020 para os cargos deem Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), mostrou a insatisfação da população, que, pelo voto,em 80% os representantes na. Dos 15, apenas três se

Marclene ressalta a importância das políticas públicas voltadas às mulheres. “Acredito que fui reeleita porque durantes esses anos o meu trabalho foi voltado para assistências. Tive 14 dos 16 projetos de lei apresentados aprovados. Minha bandeira principal é a mulher. Nós mulheres, enfrentamos um desafio muito grande para dirigir nosso espaço de direito. A mulher deve estar onde ela quiser, mas existe ainda uma sociedade machista que vem impor e nos inibir no meio político. É muito importante essa representatividade feminina na Câmara Municipal porque 52% da população de Ibirité é composta por mulheres”, pontuou a vereadora.

Dimas do Satelite Som ressaltou que voltou à cadeira devido às propostas de trabalho. “A gente foi para a rua e tínhamos o que mostrar. Não prometemos, mostramos o que fizemos. Eu tive o que mostrar, aprovei dez projetos de lei, 70 indicações aprovadas de obras, melhorias para bairros. Fiz prestação de contas do meu mandato e isso foi o diferencial”.

Presidente da Câmara, Daniel Belmiro aponta a renovação como resultado de uma população mais atenta. “Durante esses dois mandatos que estou como presidente, eu não pago verba indenizatória. A Câmara pagou aluguel durante mais de 50 anos e assumi essa responsabilidade e conseguimos o atual prédio da câmara. A população está bem atenta e quer pessoas que cobram e fiscalizem o Executivo, que seja mais atuante e ouça a comunidade”.

Prefeito reeleito

O atual prefeito de Ibirité permancerá por mais quatro anos no comando do Executivo municipal. Willian Parreira (Avante), de 48 anos, foi reeleito com 55,44%, ou 47.105 dos votos válidos. William já foi vereador na cidade e candidato a deputado federal.

“Ibirité precisa deixar de ser uma cidade dormitório e vamos seguir trabalhando para isto com ações que possam atrair empresas para nossa cidade. Sabemos o quanto a população sofreu e continua sofrendo com as consequências da pandemia da COVID-19. Nosso foco continuará sendo no cuidado com as pessoas e com o desenvolvimento econômico da cidade”, afirmou o prefeito que citou, também, os estragos que a chuva fez no início de 2020.

“Ibirité tem cerca de 90% de seu território em aclives e declives o que tornou os estragos ainda maiores. Estamos terminando a construção de 208 apartamentos para entregar às famílias que perderam suas casas devido as chuvas. Essas obras vão continuar e em 2021 seguiremos com a construção de mais 208 apartamentos. Há muito trabalho para ser feito”, contou Parreira.

Da oposição na disputa pela prefeitura, o ex-deputado federal Toninho Pinheiro (PP) ficou em segundo lugar, com 35.142 votos (41,36%). Na sequência, vieram Henrique Lazarrotti (PT), com 1.709 votos (2,01%), e Professor Enos Pontes, com 634 votos (0,75%). Em último lugar apareceu João César (PL) com 381 votos (0,45%).