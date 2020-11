Em coletiva sobre covid-19, Doria reitera confiança em Covas e critica Boulos

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), reiterou sua confiança na reeleição do prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), e disparou críticas ao adversário do correligionário no segundo turno, Guilherme Boulos (PSOL). "Ainda bem que somos diferentes. Nós não invadimos propriedades", declarou o governador nesta segunda-feira, 16, durante coletiva de imprensa voltada a esclarecimentos sobre a situação do novo coronavírus no Estado.



No domingo, Doria já havia cumprimentado o prefeito no Twitter e mostrado convicção de vitória em segundo turno.



Em live do Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) em 5 de novembro, o governador negou que seja padrinho político do prefeito, que era seu vice na gestão municipal. "Esse tempo do PSDB acabou", disse, à época, sobre padrinhos políticos no partido.