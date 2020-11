Eleições 2020: prefeito venceu em Pará de Minas com diferença de 732 votos

Elias Diniz e Paulo do Esporte irão governar Pará de Minas nos próximos quatro anos (foto: Facebook/Reprodução)

Em Pará de Minas, cidade localizada no Centro-Oeste mineiro, a disputa entre o atual prefeito Elias Diniz (PSD) e o ex-prefeito Antônio Júlio (MDB) foi acirrada até o fim. Com uma diferença de 732 votos, Elias Diniz garantiu mais quatro anos à frente da Prefeitura. O candidato do PSD teve 13.915 votos, ou 32,16%, contra 13.183 votos de Júlio, ou 30,47%.





Em seu discurso da vitória, Elias destacou que Pará de Minas precisa de união para continuar no rumo do crescimento.





“O nosso povo confiou essa administração a mim e vou fazer muito mais porque a nossa casa está organizada. Iremos trabalhar para o povo. Quero parabenizar todos os candidatos. Não é fácil ser candidato. Agora é momento de união em prol da população. Essa terra é uma terra sagrada, de prosperidade. Vamos conduzir para que desenvolva ainda mais, porque a população merece”.





O prefeito reeleito disse que no próximo mandato a Educação e a regularização fundiária serão duas prioridades.





“Nossa primeira administração foi pautada na Saúde, que estará sempre em primeiro lugar. O que nós precisamos agora é [nos] dedicar ainda mais à Educação. Vejo que precisamos trabalhar com a mobilidade urbana. E vamos continuar com o Reurb-S, o Reurb Social. Mais de sete mil casas vão receber suas escrituras, tudo organizado, dando segurança jurídica [às famílias]”.





Barreiras na Câmara

A vida de Elias promete empecilhos na Câmara dos Vereadores. Isso porque o partido do prefeito reeleito, o PSD, elegeu apenas um parlamentar. Elias se candidatou em chapa ‘puro sangue’.





O MDB, partido do seu principal oponente, elegeu cinco vereadores e terá a maior bancada do Executivo paraminense. A coligação de Antônio Júlio elegeu ainda mais três parlamentares: um do PSL, um do PODE e um do PTB. Dos 17 vereadores, pelo menos oito deverão fazer oposição a Elias.





O PSDB também conseguiu eleger um vereador a mais para o próximo mandato e será a segunda maior bancada, com quatro parlamentares. O PSB elegeu dois vereadores e PSD, PSL, PODE, Republicanos, Cidadania e PTB elegeram um parlamentar cada.





O Legislativo paraminense, aliás, sofreu uma forte renovação. Apenas seis vereadores foram reeleitos – Marcílio (MDB), Niltinho do São Cristóvão (MDB), Toninho Gladstone (PSDB), Dilé da Multsom (PSDB), Márcio Lara (PSD) e Carlinhos da Telefônica (PODE).





Se até 31 de dezembro deste ano a Câmara será composta apenas por homens, em 2021 duas mulheres entrarão para esse universo predominantemente masculino. Márcia Marzagão recebeu 698 votos e reforçará a bancada do PSDB. Já Irene Melo Franco teve 478 votos e foi eleita pelo PSB.





Sobre a nova composição da Câmara, que terá pela frente nos próximos quatro anos, Elias Diniz se mostrou confiante, apesar do quadro desfavorável.





“Todos os vereadores serão nossos parceiros, porque temos que pensar na nossa cidade. Tenho certeza que esse elo de comunicação com a Câmara vai ser muito melhor nessa gestão. Agora, com a casa organizada, a gente terá outra tratativa [com os vereadores], que trará grandes ganhos para Pará de Minas”, garantiu o prefeito.