Cícero Lucena e Nilvan Ferreira estão no segundo turno em João Pessoa

O candidato do Progressistas à Prefeitura de João Pessoa, Cícero Lucena, vai enfrentar o radialista Nilvan Ferreira (MDB) no segundo turno das eleições municipais. Faltando uma urna para ser apurada, de acordo com o resultado parcial do TRE-PB, Cícero Lucena teve 20,72% dos votos válidos, enquanto Nilvan obteve 16,61%. Em terceiro lugar ficou Ruy Carneiro (PSDB), com 16,37%.



Na sequência aparecem Wallber Virgolino (Patriota), com 13,93%, Edilma Freire (PV), com 12,92%, Ricardo Coutinho (PSB), com 10,68%, Raoni (DEM) com 4,27%, João Almeida (Solidariedade), com 1,73% e Anísio Maia (PT), com 1,49% dos votos. Os demais candidatos, Ítalo Guedes (PSOL), Carlos Monteiro (Rede), Rafael Freire (UP), Rama Dantas (PSTU) e Camilo Duarte (PCO) tiveram menos de 1% dos votos computados. A eleição na capital paraibana foi disputada por 14 candidatos. Veja todos os resultados aqui.



Cícero Lucena é figura tradicional na política. Ele já foi prefeito de João Pessoa, governador e senador pela Paraíba. Lucena agradeceu os votos em sua página no Instagram e o apoio do governador do Estado, João Azevêdo. "Agora é buscar apoio de todos que querem trabalhar pela cidade. Vamos ser rápidos", disse. (Janaína Araújo, especial para o Estadão)