Com 57,77% das urnas apuradas, Covas lidera com 32,81%; Boulos tem 20,35%

O atual prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), lidera a apuração dos votos da eleição. Com 37,77% das urnas apuradas, o tucano tem 32,81% dos votos e é seguido por Guilherme Boulos (PSOL), com 20,35%.



Quem aparece em terceiro é Márcio França (PSB), com 13,65% dos votos. Logo atrás dele estão Celso Russomanno (Republicanos), com 10,49%, e Arthur do Val (Patriota), com 9,77%.