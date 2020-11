TRE-SP: demora na atualização de resultados era esperada por centralização no TSE

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) afirma que a demora na atualização dos resultados já era esperada. Até as 18h40 deste domingo, somente 0,39% das seções da capital paulista estava com os votos apurados.



A espera se explica pela necessidade de os votos serem centralizados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília, onde há uma grande sobrecarga de dados vindos dos mais de 5 mil municípios brasileiros.