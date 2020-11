Transparência Eleitoral Brasil vai acompanhar eleição em Belo Horizonte

É a primeira vez que uma organização não governamental realiza uma observação eleitoral no Brasil (foto: Elza Fiuza/Agência Brasil) primeira observação eleitoral em todo o território nacional. Cinco capitais brasileiras foram escolhidas para a observação nos locais de votação e apuração de votos. São elas: Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Belém e João Pessoa. No próximo domingo (15), data em que se inicia as Eleições Municipais 2020, a organização Transparência Eleitoral Brasil fará a suaobservação eleitoral em todo o território nacional.capitais brasileiras foram escolhidas para a observação nos locais de votação e apuração de votos. São elas:, Curitiba, Fortaleza, Belém e João Pessoa.





A Coordenadora Geral da Transparência Eleitoral Brasil, Ana Cláudia Santano, será a responsável por liderar a observação eleitoral. A missão já foi credenciada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e reconhecida pela Organização dos Estados Americanos (OEA).





Além das observações nos locais de votação e apuração de votos, será observada, também, a rotina do dia de votação, bem como os procedimentos exercidos para a emissão do voto e a atuação da Justiça Eleitoral nas regiões do país.









Segundo a coordenadora Ana Cláudia Santano, a observação será um momento importante para entendermos as eleições do país, visto que essa é a primeira vez que uma organização não governamental realiza uma observação eleitoral no Brasil.





Após as eleições um relatório parcial da observação deve ser divulgado. Já o relatório final com todas as observações, conclusões e formulários usados para a realização da tarefa serão disponibilizados apenas em 2021.





A observação eleitoral da capital mineira será chefiada por Daniela Paiva, professora da UEMG e voluntária da Transparência Eleitoral Brasil.





A Transparência Eleitoral Brasil





A Transparência Eleitoral Brasil é uma organização sem fins lucrativos que tem como princípio fundamental o desenvolvimento da democracia e de práticas democráticas nas instituições e na sociedade civil. A organização se une aos esforços de outros países latino-americanos em projetos que visem o fortalecimento democrático, o despertar desses valores, bem como a solidificação de um sentimento em torno da democracia.

