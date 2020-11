Polícia Militar lança operação para eleições em Sete Lagoas e região

Policiais vão investigar crimes eleitorais com drones e terão um efetivo reforçado nas eleições (foto: PMMG/Divulgação)

A 19ª Região da Polícia Militar lançou nesta quinta-feira (13) a Operação Eleições Municipais 2020, que terá início neste sábado e se estenderá até o encerramento da apuração, no domingo. Soldados recém-formados e uso de drones serão as novidades deste ano.





Sediada em Sete Lagoas, a 19ª RPM tem sob sua responsabilidade territorial os municípios de Inhaúma, Cachoeira da Prata, Fortuna de Minas, Baldim, Funilândia, Jequitibá, Santana de Pirapama, Paraopeba, Caetanópolis, Cordisburgo, Araçaí, Pedro Leopoldo, Matozinhos, Capim Branco e Prudente de Morais.





Haverá policiamento ostensivo preventivo nas seções eleitorais de todas essas cidades, incluindo as seções localizadas nas zonas rurais, aumentando a segurança dos eleitores para que possam livremente exercer o direito de votar.





Para garantir a segurança e a ordem pública aos cidadãos e viabilizar a transparência e a lisura das eleições, ocorrerá o emprego maciço do efetivo. Os militares que trabalham em atividades administrativas irão reforçar o patrulhamento, além dos agentes que se encontram em período de férias, que foram convocados a se apresentar. Os novos sodados de 2ª Classe formados este ano serão empregados na operação das eleições, sendo esta sua primeira atuação como policial.

Redução de riscos

No cenário atual de pandemia, algumas medidas serão aplicadas para que o pleito possa transcorrer de forma que minimize os riscos de contágio à população. Nesse sentido, a Polícia Militar recorreu à utilização de drones. Eles serão usados de maneira estratégica, embasada em análise prévia do serviço de inteligência, e em possíveis pontos de aglomerações.





A antecipação do fato e a gravação das imagens permitirão o deslocamento imediato de guarnições policiais para, além das medidas de ordem sanitária, identificar eventuais envolvidos em crimes eleitorais. As imagens subsidiarão a Justiça Eleitoral na elucidação de práticas delituosas.





No dia das eleições, a Polícia Militar também realizará a fiscalização do cumprimento das determinações do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, que proíbe, no horário compreendido entre 6h e 18h do domingo, a venda, a distribuição e o fornecimento de bebidas alcoólicas em quaisquer estabelecimentos.

