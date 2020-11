Mourão sobre a vitória de Joe Biden: 'Como indivíduo, eu reconheço'

O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou na manhã desta sexta-feira (13) que "reconhece como indivíduo" a vitória de Joe Biden nas eleições dos Estados Unidos. A declaração foi dada em entrevista ao jornalista Daniel Scola, da Rádio Gaúcha.

"Como indivíduo, eu reconheço (a vitória de Biden), mas eu não respondo pelo governo. A vitória do Joe Biden está cada vez mais sendo irreversível", afirmou o vice-presidente.

Em seguida, Mourão disse acreditar que o governo brasileiro reconhecerá a vitória de Joe Biden após a consolidação do resultado no Arizona . "Brevemente vai acontecer isso", afirmou.

Mourão ainda negou qualquer tipo de tensão entre os dois países. "É um fogo de palha. Tensão houve no passado, tensão houve nos anos 70", completou. Indiretamente, ele se refere à ofensiva do presidente Jair Bolsonaro ao presidente eleito Joe Biden em declaração na última terça-feira (10)

Atualmente, o governo Jair Bolsonaro é um dos poucos do mundo que ainda não reconheceu a vitória do democrata à Casa Branca. Com o reconhecimento chinês na manhã desta sexta (13) , o Brasil agora está apenas ao lado de Rússia, México e Coreia do Norte.