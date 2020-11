Eleições 2020: impugnação de candidato pode mudar cenário em Contagem

Doutor Wellington exerce mandato de vereador em Contagem (foto: Solidariedade/Divulgação)



O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MG) decidiu nesta quinta-feira (12) pela impugnação da candidatura do ortopedista Doutor Wellington Moreira Lamy, de 38 anos, do partido Republicanos, à prefeitura de Contagem, na Grande BH. A razão não está relacionada ao líder da chapa “Cuidar de Contagem”, mas a uma irregularidade envolvendo a vice, Maria Jose Chiodi (Solidariedade), que não obteve autorização da direção nacional de seu partido para concorrer às eleições municipais na cidade mineira.

A impugnação vai alterar o cenário da disputa na cidade da Região Metropolitana, que tem a candidata do PT, Marília Campos, como líder nas pesquisas. Quem acompanha a campanha de perto alerta que serão necessários menos votos válidos para a escolha do novo prefeito e, portanto, beneficiaria a petista no pleito. O nome de Doutor Wellington continuará normalmente registrado nas urnas eletrônicas. Por isso, os opositores da atual prefeita têm divulgado o risco de se votar no Dr. Wellington e ajudar, indiretamente, a petista.





A escolha da vice de Doutor Wellington ocorreu de forma irregular. De acordo com as regras do estatuto do Solidariedade, as cidades com mais de 100 mil eleitores dependem da autorização do diretório nacional para realizar convenções partidárias e aprovar as candidaturas. Logo, o executivo municipal não obteve o aval comissão nacional e firmou coligação com o Republicanos, o PSC e o DC para a disputa da prefeitura.





No entanto, a executiva nacional do Solidariedade nomeou uma convenção interventora para nova deliberação, que decidiu por apoiar a coligação “Reconstruir Contagem”, que tem Felipe Saliba (DEM) como candidato. Ao mesmo tempo, o registro da coligação “Cuidar de Contagem” foi impugnado, com pedido para que o Solidariedade fosse excluído de sua composição.





Em 1ª instância, o pedido de impugnação foi julgado improcedente. Contudo, na tarde desta quinta-feira, o TRE-MG, por maioria, deu provimento ao recurso interposto pela coligação "Reconstruir Contagem" e determinou a exclusão do Solidariedade da coligação encabeçada por Doutor Wellington.

Sem prazo

O prazo para a escolha de um novo vice na chapa foi expirado em 26 de outubro. Nesse sentido, os votos declarados ao candidato do Republicanos serão considerados nulos. O candidato entrará com recurso no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para anular a impugnação da candidatura.

Vereador na cidade

Formado em medicina e com especialidade em ortopedia e traumatologia, Doutor Wellington foi eleito vereador de Contagem em 2016, com 3.149 votos. Em seu mandato, foi presidente da Comissão Externa da Câmara Municipal.