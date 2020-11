Bolsonaro sugere que incêndio causador de apagão pode ter interesse político

(foto: Reprodução/Facebook )

O presidente Jair Bolsonaro sugeriu na noite desta quinta-feira, 12 que pode haver interesse político por trás do incêndio causador do apagão no Amapá. "Estamos próximos às eleições. Pode ter interesse político, mas espero que não", disse o presidente, durante live nas redes sociais De acordo com Bolsonaro, a Polícia Federal "está em condições" de investigar as causas do incêndio e elaborar um laudo sobre o ocorrido. "Liguei para a PF, como chefe do ministro da Justiça e como quem nomeia o diretor-geral, para saber o andamento dessa questão. Não estou interferindo em nada", declarou o líder do Planalto, em referência indireta ao episódio em que foi acusado pelo ex-ministro da Justiça Sergio Moro de interferir na PF e forçar a nomeação de Alexandre Ramagem para a direção-geral da corporação.Devido aos desdobramentos do apagão e a pedido do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP), as eleições municipais foram suspensas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em Macapá, mas mantidas no restante do Estado. O líder das pesquisas à prefeitura da capital amapaense é Josiel Alcolumbre (DEM), irmão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM).