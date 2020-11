Eleições: Varginha tem mais de 20% de indecisos e atual prefeito lidera intenções de voto

Atual prefeito de Varginha lidera pesquisa (foto: Fundação Cultural/divulgação)

Nas vésperas das, pesquisafeita pela F5 Atualiza Dados para aSul de Minas e divulgada pelomostrou que mais de 20% dos moradores ainda não sabem em quem. Enquanto isso, o atualda cidade, Vérdi Lúcio Melo (Avante), lidera asde voto.

Sete candidatos disputam ada cidade. Vérdi Melo aparece na frente, com 39,2%. Em segundo lugar, vem Zacarias Piva (PSL), com 11,7%, seguido de Rogério Bueno (PSB), com 8,7%; e Anderson Martins (PSDB), com 3,6%. Na sequência, Démetrio Junqueira (Rede), Maria da Penha (Psol) e Jonas Loureiro (PC do B), aparecem com menos de 1% cada um.

empresa ouviu cerca de 600 moradores de Varginha (foto: Reprodução documento )

O resultado mostrou ainda que ossomamdos entrevistados e os votos brancos ou nulos representam 14%.

Por outro lado, 28% das pessoas votariam em todos os candidatos e outros quase 16,58% não escolheram nenhum deles. Mas, segundo dados da pesquisa, o maior índice de de rejeição é de Zacarias Piva, que somou 13%. Na sequência, aparece Vérdi, com menos de 9,88%.

A pesquisa foi registrada no TSE sob o número MG 01514/2020. Foram ouvidas 597 pessoas em 10 e 11 de novembro. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos.