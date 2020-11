Eleições: em Manaus, Amazonino tem 24%, David Almeida, 18% e Ricardo Nicolau, 14%

Segundo pesquisa Ibope divulgada nesta quarta-feira (11) pela Rede Amazônica, o candidato à Prefeitura de Manaus Amazonino Mendes (Podemos) tem 24% das intenções de voto. Mendes está tecnicamente empatado, dentro da margem de erro de 4 pontos percentuais para mais ou menos, com David Almeida (Avante) que tem 18% e que por sua vez está em paridade com Ricardo Nicolau (PSD) com 14%.



Na sequência estão Zé Ricardo (PT) com 9%, Capitão Alberto Neto (Republicanos) e Coronel Menezes (Patriota), 8%, Alfredo Nascimento (PL), 5%, Chico Preto (DC) e Romero Reis (Novo), 2%, e Marcelo Amil (PCdoB) com 1%. Brancos e nulos somam 5% e não responderam 5%. Foram ouvidos 504 eleitores da capital do Amazonas entre os dias 9 e 10 de novembro. A pesquisa tem nível de confiança de 95% e foi registrada na Justiça Eleitoral sob AM-04545/2020.