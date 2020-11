Eleições: plenário do TSE confirma suspensão do pleito em Macapá

Barroso decidiu suspender a eleição em Macapá, confirmada pelo plenário do TSE, devido à insegurança causada pelo apagão (foto: Abdias Pinheiro/ASCOM/TSE) primeiro turno em todo o país está previsto para o próximo domingo (15) e, o segundo, para 29 de novembro. Por unanimidade, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou, nesta quinta-feira (12/11), decisão do presidente da Corte, ministro Luís Roberto Barroso, que adiou as eleições municipais em Macapá, capital do Amapá. Oturno em todo o país estápara o próximo domingo (15) e, o segundo, para 29 de novembro.









Em entrevista, mais cedo, o ministro disse ter sido informado de que as forças locais de segurança perderam o controle da situação e que facções criminosas estavam se aproveitando da crise energética para intimidar até mesmo representantes da política municipal e estadual.





"Na segunda-feira, eu conversei com o presidente do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) do Amapá, que me disse que estava tudo sob controle, com a perspectiva de regularização do fornecimento de energia elétrica. Ontem (quarta), porém, ele me ligou com uma narrativa diferente, que a situação estava fugindo de controle, que as facções estavam operando à insatisfação das pessoas, que já tinha havido quebra-quebra, ameaça de cercar o palácio, que a PM não tinha contingente suficiente para conter as manifestações e monitorar as inquietações", relatou Barroso.





Com as informações repassadas e documentadas pelo presidente do TRE do Amapá, Barroso disse ter contactado por telefone os diretores da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e da Polícia Federal, bem como a direção do Estado-maior na região. O relato unânime, disse o ministro, foi de que o quadro mais grave era restrito à capital, apesar de a crise energética afetar todo o estado.