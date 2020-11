Candidato a prefeito de cidade do RJ morre durante live no Youtube

Cyrillo era sabatinado pela OAB e por uma faculdade local (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um candidato a prefeito da cidade de Bom Jesus do Itabapoana, no interior do Rio de Janeiro, morreu durante entrevista em live na internet. Paulo Sérgio Cyrillo tinha 73 anos e era filiado ao Republicanos.









"Nós estávamos fazendo a entrevista normalmente, com dois mediadores, um representante da OAB e uma representante da faculdade, e num dado momento, o candidato finalizando uma resposta sofreu um mal súbito", relatou Gilberto Cardoso de Matos, presidente da 17ª Subseção da OAB.





Ao G1 local, os familiares informaram que Cyrillo, que já foi prefeito da cidade anteriormente, sofreu um infarto fulminante. Ele deixa a esposa, dois filhos e duas netas.





O vídeo, que estava sendo transmitido pelo canal da faculdade no Youtube e chegou a rodar em redes sociais, foi retirado do ar. Nas imagens, ele começa a dar sinais de que passa mal, até que revira os olhos e cai pra trás. Ele foi socorrido por um filho.





Em nota, a Prefeitura de Bom Jesus do Itabapoana decretou luto oficial pela morte de Cyrillo. A faculdade também lamentou a morte do candidato.