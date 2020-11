Monotrilho é alternativa para 'destravar' trânsito de BH, diz candidato Lafayette Andrada

Lafayette Andrada foi o 12º candidato sabatinado pelos Diários Associados (foto: Túlio Santos/EM/D. A. Press) Prefeitura de Belo Horizonte nas eleições municipais deste ano, Lafayette Andrada (Republicanos) elenca o trânsito da cidade como um problema crônico. Segundo o também deputado federal, há três medidas a serem tomadas para solucionar a questão. O monotrilho, de acordo com ele, é uma delas. Candidato ànasdeste ano,(Republicanos) elenca o trânsito da cidade como um problema crônico. Segundo o também deputado federal, há três medidas a serem tomadas para solucionar a questão. O, de acordo com ele, é uma delas.





LEIA MAIS 19:56 - 11/11/2020 'A saúde de Belo Horizonte está no CTI', diz Lafayette Andrada, candidato a prefeito

09:00 - 12/11/2020 Eleições 2020: o que acontece com quem não votar e como justificar ausência Estado de Minas. “Defendo muito o monotrilho. Nada mais é do que um metrô, moderno. É bem mais barato, de acordo com especialistas é cinco vezes mais barato para ser implementado do que o tradicional, e cinco vezes mais rápido, também, de ser implementado. Defendo a tese do monotrilho, iniciaria ligando o Barreiro ao Centro, passando pelo Betânia, Buritis. Existe em BH cerca de 120 km de ruas que comportam o monotrilho. Cada administração vai ampliando, mas temos que trabalhar nessa direção. Existem também 200 pontos de gargalo no trânsito. São obras que precisam ser feitas, em um mandato só não vai concluir tudo, mas precisa iniciar”, afirmou o candidato, em entrevista ao





Atualmente, BH não tem monotrilhos operando, somente trens em ferrovias, que são de responsabilidade federal. Lafayette também fala em soluções de curto e médio prazo.





“BH é uma cidade travada, o trânsito é travado. Somos a quarta capital que tem trânsito mais lento do Brasil. Trabalhador leva, em média, uma hora e dez para chegar ao trabalho, e depois para retornar. Isso impacta. Tenho sugestões de curto, médio e longo prazo. De curto é preciso usar as ferramentas de inteligência artificial, precisa sincronizar os semáforos nas vias, para que flua. Precisa também sinalizar melhor as vias alternativas, que podem diminuir de 20% a 30% do trânsito”, completou.