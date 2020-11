Lewandowski envia à PGR notícia-crime contra Bolsonaro

(foto: STF/SCO/Nelson Jr.) Em ação protocolada pela deputada Natália Bonavides (PT-RN), o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal , enviou à Procuradoria-Geral da República uma notícia-crime contra o governo de Jair Bolsonaro por suposto envolvimento na defesa do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho mais velho do presidente. As informações são de Guilherme Amado, colunista da Revista Época.





Na ação, a deputada cita possíveis crimes como tráfico de influência, advocacia administrativa e improbidade administrativa.









Convocados pelo presidente, o GSI (Gabinete de Segurança Institucional), a Abin (Agência Brasileira de Inteligência), a Receita Federal e a Serpro (empresa pública de tecnologia da informação) estiveram presentes, para encontrar alguma prova que apontasse irregularidades nos relatórios de movimentações atípicas produzidos pelo Coaf.





O encontro aconteceu no Palácio do Planalto e contou com a presença e duas advogadas de Flávio, Luciana Pires e Juliana Bierrenbach, de acordo com a reportagem da revista Época.