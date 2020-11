(foto: Valter Campanato/ Agência Brasil) Mourão afirmou nesta segunda-feira(9), ao chegar no Palácio do Planalto, que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) irá cumprimentar a eleição do vencedor da eleição para presidente nos Estados Unidos "na hora certa". O vice-presidente Hamiltonafirmou nesta segunda-feira(9), ao chegar no Palácio do Planalto, que o presidente Jair(sem partido) irá cumprimentar a eleição do vencedor da eleição para presidente nos Estados Unidos "na hora certa".









“Julgo que o presidente está aguardando terminar esse imbróglio aí, de discussão se tem voto falso, se não tem voto falso, para dar o posicionamento dele, e acho que é óbvio que o presidente na hora certa vai transmitir os cumprimentos do Brasil a quem for eleito”, disse Mourão se referindo a contestação judicial do resultado por parte do republicano Donald Trump que não reconhece a derrota e, sem provas, alega que há fraude no processo.