Candidato à PBH, Fabiano Cazeca melhora da COVID-19, segundo boletim médico

Fabiano Cazeca está internado desde o último domingo (1º) para tratar do novo coronavírus (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) Fabiano Cazeca, candidato pelo PROS à Prefeitura de Belo Horizonte, teve melhora no seu quadro de saúde nas últimas 24 horas. De acordo com o boletim médico, o empresário, que está internado para se tratar da COVID-19, se mantém acordado, consciente e cooperativo. Especialistas planejam até retirar a suplementação de oxigênio de Cazeca.









O empresário recebeu o diagnóstico na sexta-feira (30), e no mesmo dia foi internado ao apresentar febre. No sábado (31), Cazeca recebeu alta e continuou o tratamento em casa. Porém, com a piora dos sintomas, precisou ser readmitido no domingo (1º).





Na terça (3), surgiram discussões sobre a transferência de Fabiano Cazeca para um leito de UTI, mas exames feitos na quarta (4), apontaram uma melhora do estado de saúde do candidato, o que descartou a necessidade de transferência para um leito de tratamento intensivo.