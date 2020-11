COVID-19: Candidato à Prefeitura de BH, Fabiano Cazeca segue internado

Fabiano Cazeca continua internado para tratamento da COVID-19 (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

O empresário e candidato a prefeito de Belo Horizonte Fabiano Cazeca (Pros) continua internado para tratamento da COVID-19. Segundo o boletim médico, Cazeca está "consciente e cooperativo".





Internado desde o domingo (1), após apresentar um quadro de pneumonia, o candidato, de 65 anos, continua necessitando de suplementação de oxigênio, segundo a equipe médica responsável pela condução do tratamento.

Ainda de acordo com o boletim médico, Cazeca está acordado e não apresenta disfunção de qualquer outro órgão ou sistema.





O empresário recebeu o diagnóstico na sexta-feira (30), e no mesmo dia foi internado ao apresentar febre. No sábado (31), Cazeca recebeu alta e continuou o tratamento em casa. Porém, com a piora dos sintomas, precisou ser readmitido no domingo (31).





Na terça-feira (03), surgiram discussões sobre a transferência de Fabiano Cazeca para um leito de UTI, mas exames feitos na quarta-feira (04), apontaram uma melhora do estado de saúde do candidato, o que descartou a necessidade de transferência para um leito de tratamento intensivo.