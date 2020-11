Professor Wendel fala em albergue 24 horas para diminuir população de rua em BH

Wendel Mesquita pensa em recolocar essas pessoas no mercado de trabalho após tratamento nesses albergues (foto: Túlio Santos/EM/D. A. Press) Belo Horizonte já beiram dez mil, e os candidatos à prefeitura da cidade nas eleições municipais deste ano apresentam propostas para tentar sanar esse problema. Professor Wendel Mesquita (Solidariedade) aposta em albergues que funcionem por 24 horas. As pessoas em situação de rua emjá beiram, e os candidatos à prefeitura da cidade nasdeste ano apresentam propostas para tentar sanar esse problema.(Solidariedade) aposta em albergues que funcionem por 24 horas.





LEIA MAIS 20:05 - 06/11/2020 Professor Wendel diz que, se eleito prefeito de BH, construirá nova UPA na Pampulha “Não precisa inventar a roda. Isso funcionou em algumas capitais. Diferente do da prefeitura atual que só recolhe e acolhe as pessoas de noite, 7h da manhã estão todos na rua e voltam ao dia a dia, teremos essas pessoas 24 horas”, afirmou, em entrevista ao Estado de Minas.





Segundo números divulgados em maio deste ano pelo Governo Federal, somente no chamado “hipercentro” de BH, essa população chega a 9.114, de acordo com dados do CadÚnico. No plano, Professor Wendel frisa que tentará recolocar essas pessoas no mercado de trabalho.





“Durante o dia, vamos fomentar a formação profissional, resgatar uma luz dessas pessoas e buscar motivar empresas, ou com isenção de imposto, redução, para empregar esses morador, pois a maior parte deles tem uma profissão, já trabalhou um dia em uma empresa, algum lugar. E acabaram indo para a rua, vamos tentar ao máximo buscar uma melhor perspectiva”, completou o candidato.