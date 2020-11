A 13 dias das eleições, prefeito e vice são cassados em Itupeva

(foto: Coligação Itupeva no Rumo Certo/Divulgação )

Faltando 13 dias para as eleições municipais, o prefeito de Itupeva,candidato à reeleição pelo PSD, teve o mandato cassado pela Justiça.manteve decisão que condenava o prefeito à perda do mandato por uso indevido de meio de comunicação durante as eleições de 2016. A medida atinge ainda o vice-prefeitoque também é candidato a um novo mandato na chapa de Marcão. A coligação vai entrar com recurso.A decisão em última instância acontece faltando menos de dois meses para prefeito e vice completarem os quatro anos de mandato. A chapa da coligaçãode Marcão e Mustafá, concorre à reeleição com outros sete candidatos à prefeitura. Conforme oos dois já tiveram as candidaturas deferidas para a eleição do dia 15 próximo. Na cidade de 61,5 mil habitantes, a eleição será decidida em turno único. A campanha eleitoral da coligação segue sem alteração.A perda do mandato havia sido determinada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE), alegando que a chapa do prefeito fez campanha antecipada em um jornal de circulação local nas eleições de 2016. O jornal teve curta duração, fechando logo após a eleição vencida por eles. Marchi e seu vice recorreram ao TSE. Além de manter a condenação, o tribunal superior deu prazo de 24 horas para que os dois se afastem da prefeitura. Eles foram notificados no domingo, 1º. A presidente da Câmara, vereadora Tatiana Salles (PSB) assume a chefia do Executivo na manhã desta terça-feira, 3.Em nota, a assessoria do prefeito informou que ele e seu vice são vítimas de manobra jurídica da oposição. "Inconformados com a voz do povo e o resultado das urnas, seus adversários usam de táticas jurídicas para impedir que o prefeito exerça seu mandato normalmente", diz a nota. Informou ainda que a defesa do prefeito e do vice-prefeito seguirá com os devidos recursos previstos no ordenamento jurídico. "Nenhuma das determinações, até o presente momento, interfere na campanha eleitoral de 2020, estando aptas e deferidas pela Justiça Eleitoral as candidaturas de Marcão Marchi e Alexandre Mustafa. A campanha, portanto, segue normalmente, com a agenda prevista", conclui a nota.