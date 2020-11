COVID-19: ministro Eduardo Pazuello recebe alta hospitalar após duas noites internado

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, recebeu alta do hospital neste domingo (1º/11), após passar dois dias internado no hospital DF Star, em Brasília.

O ministro deu entrada na unidade de saúde apósum quadro de desidratação. Ele foi diagnosticado com COVID-19 no último dia 21 de outubro. Desde que a doença foi confirmada, ele permanecia no hotel que mora e não registrouoficiais.