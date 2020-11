AGENDA DOS CANDIDATOS

Alexandre Kalil (PSD)

Não informou os compromissos de campanha.





Áurea Carolina (Psol)

Visita aos bairros Alto Vera Cruz e Francisco Sá.





Bruno Engler (PRTB)

Visita a igrejas durante a noite.





Cabo Washington Xavier (PMB)

Não informou compromissos de campanha.





Fabiano Cazeca (Pros)

Diagnosticado com COVID-19, está em isolamento domiciliar e não fará atividades remotas hoje.





João Vítor Xavier (Cidadania)

Gravação de inserções para rádio e TV.





Lafayette Andrada (Republicanos)

Almoço com familiares e gravação de programa eleitoral.





Luisa Barreto (PSDB)

Pela manhã, atos na Lagoa Seca e na Praça JK. Depois, carreatas pela cidade.





Marcelo Souza e Silva (Patriota)

Sem compromissos de campanha hoje.





Marília Domingues (PCO)

Atividades internas de campanha.





Nilmário Miranda (PT)

Caminhada pela Feira Hippie e gravação de programa eleitoral.





Professor Wendel Mesquita (Solidariedade)

Ida à Feira Hippie, caminhada na Vila Cemig e reunião com equipe de campanha.





Pela manhã e à noite, encontros com líderes religiosos.





Rodrigo Paiva (Novo)

Carreata e panfletagem com correligionário candidato a vereador. Caminhada com cães no Bairro Castelo.





Wadson Ribeiro (PCdoB)

Pela manhã, caminhadas e corpo a corpo com candidatos a vereador no Bairro Alto Vera Cruz e, depois, na Feira Hippie. Em seguida, reuniões nos bairros Taquaril, Cachoeirinha e Aparecida.





Wanderson Rocha (PSTU)

Atividades com candidata a vereador no Barreiro.