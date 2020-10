Um dia após denunciar ameaça, cabo Eleitoral é assassinada na Baixada Fluminense

Um dia após registrar uma denúncia de corrupção na área de saúde pública em Magé (Baixada Fluminense) e afirmar, em um vídeo, que havia recebido ameaças de morte, uma cabo eleitoral foi assassinada a tiros na porta de casa, em Magé, na manhã desta sexta-feira, 30. Renata Castro, de 40 anos, fazia campanha para Renato Cozzolino, deputado estadual e candidato a prefeito do município da Baixada Fluminense pelo PP.



Segundo a Polícia Civil, ela estava na porta de casa, na rua Florêncio Vidal, no bairro Fragoso, quando atiradores passaram de carro e dispararam pelo menos 15 tiros. Ela morreu na hora. Os atiradores fugiram e até a tarde desta sexta-feira não haviam sido identificados. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, mas a Polícia Federal e a Justiça Eleitoral também acompanham o caso, para avaliar se houve conotação política.



No vídeo, gravado na quinta-feira, 29, em frente ao prédio da Polícia Federal em Magé, Renata afirmou que "não adianta me ameaçarem de morte. Hoje (ontem), teve dois cidadãos que foram no prédio me ameaçar, me coagir. O que eu fiz ontem eu vou fazer amanhã, vou fazer depois de amanhã. Mais uma denúncia aqui na Polícia Federal".