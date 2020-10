COVID-19: Kalil crê em distribuição gratuita de vacina pelo governo federal

Prefeito recebeu apoio de docentes por medidas tomadas ante pandemia (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

O prefeito de, Alexandre(PSD), crê que o governo federal fará a distribuição gratuita da vacina contra o novo coronavírus. A despeito das falas do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que na semana passada descartou a possibilidade de adquirir imunizantes produzidos na China, o chefe do Executivo da capital mineira confia no papel do Ministério da Saúde para repassar as doses a estados e municípios.



“Se a vacina for boa, eficaz e der segurança, vai chegar ao Brasil através do Ministério da Vacina (quis dizer Saúde). Temos um instituto exclusivo para a vacinação da população, respeitado no mundo inteiro. O Brasil é tido como um dos países que mais vacinam no mundo. É uma pena que pais e mães tenham relaxado tanto com a vacinação de seus filhos, mas temos tradição em vacina”, disse, em breve entrevista coletiva nesta quarta-feira.

Cautela para enfrentar COVID-19

A declaração foi dada após reunião com ex-reitores e professores da Universidade Federal de Minas Gerais ().O candidato à reeleição recebeu carta de apoio dos docentes em virtude das medidas tomadas pela prefeitura para conter a. O documento ressalta a adesão, da gestão belo-horizontina, às práticas defendidas pela ciência.De acordo com Kalil, o debate da semana passada, impulsionado pela fala de, não girou em torno da possibilidade de comprar — ou não — as vacinas, mas sim da origem das doses adquiridas.O prefeito ressaltou a importância do ensino superior na busca por respostas para a crise imposta pela pandemia. Ele crê que o “nervo ideológico” a pairar sobre as universidades está se dissipando. “Dentro da pandemia, todo mundo viu a necessidade de universitários, estudos e coisas importantes”, afirmou.Kalil prometeu, ainda, manter a cidade condicionada aos rumos ditados pelos indicadores que norteiam a situação do coronavírus na cidade. Para monitorar a doença, a prefeitura leva em consideração, além do número médio de transmissão por infectado, a ocupação dos leitos de terapia intensiva e das vagas de enfermaria.“Não há nada de novo preparado. O que está acontecendo em Manaus e Pernambuco assusta todo o Brasil”, disse, em menção à alta nas internações ocasionadas pela virose na capital do Amazonas e em solo pernambucano.